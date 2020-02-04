Рязанцев пригласили на выставку репродукций картин Фриды Кало

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Рязанцев пригласили на выставку репродукций картин мексиканской художницы Фриды Кало. Увидеть их можно будет с 11 февраля по 29 марта в Музее истории молодежного движения.
Работы сопровождаются описанием сюжетов и историей создания каждой картины, а также аудиогидом. Для гостей будут проводить экскурсии, также посетители смогут приобрести сувениры.
Записаться на бесплатную экскурсию можно
«Благодаря современным технологиям с помощью техники „жикле“ можно полностью воссоздать бессмертные шедевры на натуральном холсте, воспроизвести мельчайшие нюансы цвета и светотени, передать характер и фактуру мазка. Сохраняется даже печать времени в виде кракелюров. В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция — не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника», — объяснили организаторы.
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