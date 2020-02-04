Рязанца, который едва не сжег семью, арестовали

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В Рязанской области арестовали мужчину, который
Подозреваемый в нетрезвом состоянии облил бензином незнакомого ему 17-летнего рязанца. На помощь юноше выбежали родители и старший брат. Мужчина ударил отца потерпевшего трубой по голове, облил бензином одежду его матери. Старший брат получил ожоги, пытаясь оказать помощь пострадавшим. Рязанца задержали и заключили под стражу на два месяца.
Постановление не вступило в законную силу.
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