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14:29, 3 февраля 2020 209
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Пьяный рязанец едва не сжег семью

Пьяный рязанец едва не сжег семью

В Рязанской области возбудили уголовное дело в отношении 42-летнего рязанца, который пытался убить семью в деревне Ухорское Спасского района. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, днем в субботу, 1 февраля, подозреваемый в нетрезвом состоянии облил бензином незнакомого ему 17-летнего рязанца, который находился в деревне Ухорское с родственниками. На помощь юноше выбежали родители и старший брат.

Подозреваемый нанес отцу потерпевшего несколько ударов металлической трубой по голове, облил бензином одежду его матери. Старший брат получил ожоги, пытаясь оказать помощь пострадавшим. Они смогли потушить горящую на них одежду и вызвать полицию. Потерпевших доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктов а, д" ч. 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц).

Подозреваемого задержали, расследование продолжается.


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