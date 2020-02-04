Прокуратура потребовала проверить газопровод в касимовских домах

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Прокуратура потребовала проверить газопровод в 26 многоквартирных домах Касимова. Об этом сообщил
Известно, что общим имуществом домов управляет «Касимовская УК». Нормативный срок службы газопровода уже истек, однако в домах нет сведений о замене оборудования, а диагностику никто не проводил.
В райсуд направили 26 исков с требованием провести проверки и диагностики. Заявления находятся на рассмотрении в суде.
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