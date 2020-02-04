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17:49, 4 февраля 2020 102
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Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности

Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Согласно прогнозу синоптиков, с 5 по 9 февраля на трассах возможны неблагоприятные погодные условия. В частности, в Рязанской области ожидаются сильные морозы и небольшой снег.

Отмечается, что при необходимости для уборки снега и обработки трасс в области противогололедными материалами подрядчики готовы задействовать 32 единицы техники. Дежурство на дорогах ведут круглосуточно.

Водителей призвали «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники».

В случае нештатных ситуаций можно звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»: 8 (4752) 710432.


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