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Из-за непогоды рязанских дорожников перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».
Согласно прогнозу синоптиков, с 5 по 9 февраля на трассах возможны неблагоприятные погодные условия. В частности, в Рязанской области ожидаются сильные морозы и небольшой снег.
Отмечается, что при необходимости для уборки снега и обработки трасс в области противогололедными материалами подрядчики готовы задействовать 32 единицы техники. Дежурство на дорогах ведут круглосуточно.
Водителей призвали «неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы дорожной техники».
В случае нештатных ситуаций можно звонить по телефону круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград»: 8 (4752) 710432.
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