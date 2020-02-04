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22:40, 4 февраля 2020 162
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Эксперты назвали самый вредный алкогольный напиток

Эксперты назвали самый вредный алкогольный напиток

Самым вредным алкогольным напитком оказалось пиво, об этом сообщает «Вечерняя Москва» .

Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский отметил, что в пиве содержатся металлы, которые негативно влияют на работу сердца.

Он также добавил, что наименее безвредный алкогольный напиток — красное сухое вино. Оно богато витаминами, минералами и антиоксидантами.


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