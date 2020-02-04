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15:07, 4 февраля 2020 221
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Бывшего главу шиловской администрации осудят за махинации с недвижимостью

Бывшего главу шиловской администрации осудят за махинации с недвижимостью

В Рязанской области завершили расследование уголовного дело в отношении бывшего главы администрации Шилова. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в феврале 2017 года подозреваемый, занимая должность главы администрации Шиловского городского поселения, «использовал свои служебные полномочия вопреки интересам службы».

Он подписал договор социального найма жилого помещения с одним из сотрудников администрации.

Впоследствии нарушитель приватизировал двухэтажную квартиру общей площадью 82,8 квадратного метра и кадастровой стоимостью около 2,5 миллиона рублей, находившуюся в Шилове.

На квартиру наложили арест. Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о признании сделки о предоставлении квартиры в собственность незаконной. Иск прокурора удовлетворен, квартиру возвратили в муниципальную собственность.

Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Направили в суд.


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