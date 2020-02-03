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В Старожиловском районе в массовой аварии погибли две женщины. Еще два человека получили травмы,
Авария произошла в пятницу, 31 января, около 10:00 на 59 километре дороги «Рязань — Ряжск — Александро-Невский — Данков — Ефремов». 27-летняя рязанка на Lada Priora врезалась в Renault Sandero, а затем в «ВАЗ-2112». Второй машиной управлял 56-летний житель Рязанской области, третьей — 70-летний житель Тамбовской области.
Смертельные травмы получили водитель Lada и 58-летняя пассажирка Renault.
В больницу попали водитель Renault и 65- летняя пассажирка «двенадцатой».
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Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.