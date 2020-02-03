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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рыбновском районе «ГАЗель» сбила двух пешеходов, один из них погиб. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 2 февраля, в 23:10 на 171 километре трассы М5 «Урал». По предварительной информации, 36-летний водитель «ГАЗели» сбил людей на регулируемом пешеходном переходе.
39-летний пешеход умер на месте. 33-летнего пострадавшего госпитализировали.
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