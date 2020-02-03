В Рязани водитель пытался выгнать ребенка из маршрутки

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В Рязани водитель маршрутки пытался выгнать ребенка из-за того, что терминал не считал его карту. Об этом сообщили в группе
Горожанка рассказала, что этот случай произошел в маршрутке №49 утром в понедельник, 3 февраля. Она заплатила за школьника.
«Сама мама и не хотелось бы, чтобы мой ребенок оказался в такой ситуации. Обязательно позвоню в управление транспорта», — написала рязанка.
В мэрии подтвердили, что жалоба на водителя поступила. Управление транспорта проведет служебное расследование.
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С 30 января рязанцы могут заказать продукты и товары первой необходимости из METRO.