В Рязани пропала 40-летняя женщина

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани пропала 40-летняя Оксана Качевская (Аврааменко). Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О ней ничего неизвестно с 27 января 2020 года.
Приметы: рост 160 см, полного телосложения, волосы черные с проседью, глаза карие. Одета: куртка черная с капюшоном, брюки черные, кроссовки желтые зимние. С собой: черная кожаная сумка.
Всех, кому известна информация о женщине, попросили обращаться по номерам: 88007005452 или 112.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →Рязанская область планирует экспортировать в Италию продукцию для кораблестроительных предприятий
Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.