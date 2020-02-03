Под Рязанью пропал 82-летний пенсионер

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В селе Вышгород Рязанского района пропал 82-летний Николай Карпушин. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
О мужчине ничего неизвестно с 26 января.
Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы седые, носит усы. Одет: синяя трикотажная шапка с белым кантиком, синяя куртка, серые валенки.
Всех, кому известна информация о пропавшем, попросили обращаться по номерам: 8 800 700 54 52 или 112.
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