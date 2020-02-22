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10:50, 22 февраля 2020 152
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Вжух и… В Шилове машина «ушла под лед» на обочине

Вжух и… В Шилове машина «ушла под лед» на обочине

В Шилове машина «ушла под лед» на обочине. «ВАЗ» одним задним колесом и одним передним полностью погрузился в воду. Фотографию опубликовали в соцсети.

На снимке видно, что земля покрыта слоем льда. По словам одного из жителей поселка, там есть «яма, в которую все ныряют». Вероятно, водитель не знал об аномалии шиловских обочин из-за того, что не живет там.

Интересно, что рядом с машиной «везунчика» кто-то припарковал внедорожник. Эта машина стоит на земле всеми четырьмя колесами.


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