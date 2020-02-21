В Рязани наградили летчиков

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Фото: Администрация Рязани
В пятницу, 21 февраля, на аэродроме в Дягилеве наградили летчиков. Церемонию приурочили ко Дню защитника Отечества. Она началась с построения и торжественного марша личного состава Дальней авиации,
Заместитель мэра Владимир Бурмистров наградил летный и инженерно-технический состав медалями и грамотами.
«Вы всегда были и остаетесь на передовой защиты интересов нашего Отечества. Мы гордимся тем, что именно в нашем городе готовят элиту российской армии», — поздравил он военных.
Отмечается, что в мероприятии поучаствовали ветераны.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.