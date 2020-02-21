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13:09, 21 февраля 2020 152
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В Калуге наградили «неравнодушного» водителя автобуса

В Калуге наградили «неравнодушного» водителя автобуса

В Калуге наградили «неравнодушного» водителя автобуса №97 Эдуарда Кутенкова. Об этом сообщил сайт управы города.

Мужчину отметили благодарностью за «неравнодушие в профессиональной среде». Как пояснили в управе, Кутенков по собственной инициативе бесплатно подвозит льготников, а также «проявляет чуткость и уважение к пассажирам».

Кроме того, водитель поддерживает чистоту в салоне автобуса.

Фото с сайта управы Калуги


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