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В Калуге наградили «неравнодушного» водителя автобуса №97 Эдуарда Кутенкова. Об этом
Мужчину отметили благодарностью за «неравнодушие в профессиональной среде». Как пояснили в управе, Кутенков по собственной инициативе бесплатно подвозит льготников, а также «проявляет чуткость и уважение к пассажирам».
Кроме того, водитель поддерживает чистоту в салоне автобуса.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.