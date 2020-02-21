Театр кукол представит рязанцам «Короля-оленя»

В четверг, 20 января, в рязанском театре кукол прошел предпремьерный показ спектакля «Король-олень», на котором побывал корреспондент РЗН. инфо.

Спектакль поставили по пьесе Карло Гоцци — итальянского драматурга, вошедшего в историю театра как создатель жанра фьябы — театральной сказки для взрослых. Это легкая постановка в стиле комедии итальянского уличного театра, где главное правило для актеров — импровизация. Поэтому на протяжении всего спектакля артисты разговаривали с залом, выходили к зрителю и в формате импровизации выполняли какие-либо действия.

Стоит отметить, что главными героями спектакля были куклы-марионетки, и фантазия актеров в прямом смысле оживляла их. Некоторые персонажи предстали перед зрителями в виде шляп-подушек, которые артисты носили на голове.

Декорации на сцене выглядели тоже необычно — повсюду развесили оленьи рога и рваные простыни. По задумке художника-постановщика, они показывают разрыв во времени и пространстве.

О чем же спектакль? Он рассказывает историю благородного, но простодушного короля Дерамо, который решил жениться. Но вот проблема: как узнать, какая из претенденток действительно любит Дерамо, а какая просто рассчитывает на королевский трон? Правитель должен сделать сложный выбор. Но решить задачу помогает волшебная статуя, которая начинает смеяться, услышав ложь.

И хотя в основе главного конфликта произведения лежит предательство приближенных людей, конец счастливый, как это и бывает в комедиях итальянского уличного театра. Действие историй Карло Гоцци практически всегда происходит в несуществующих королевствах. Там непременно кого-нибудь заколдовывают, превращают в животных или предметы мебели. В сказках Гоцци большое количество немыслимых нелепиц и отказаться от них никак не представляется возможным. В этом и прелесть. Премьерные показы пройдут 21, 22 и 23 февраля.