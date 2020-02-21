Под Рязанью «Порш Каен» врезался в автобус и «Рено», пострадал ребенок

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Фото: УМВД по Рязанской области
Утром в пятницу, 21 февраля, на 32 километре дороги «Рязань — Спасск» произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, в 9:20 Porsche Cayenne под управлением 68-летнего рязанца врезался в ехавший по «встречке» ПАЗ, за рулем которого был 68-летний житель Спасска.
После этого Porsche отбросило в стоявший на обочине Renault Symbol, где находились 46-летний водитель и 9-летний пассажир.
В результате травмы получил ребенок.
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