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22:13, 21 февраля 2020 188
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По ложному вызову. Рязанские пожарные прибыли на вокзал Рязань-2

По ложному вызову. Рязанские пожарные прибыли на вокзал Рязань-2

Из-за ложного вызова о пожаре рязанские спасатели прибыли на вокзал Рязань-2. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожарным поступила информация о задымлении от «людей, который живут в доме напротив вокзала».

Тревога оказалась ложной.


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