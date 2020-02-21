По ложному вызову. Рязанские пожарные прибыли на вокзал Рязань-2

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Из-за ложного вызова о пожаре рязанские спасатели прибыли на вокзал Рязань-2. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Пожарным поступила информация о задымлении от «людей, который живут в доме напротив вокзала».
Тревога оказалась ложной.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.