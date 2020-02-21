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Фото: Pixabay.com
На модернизацию рязанского «Доширака» направят полтора миллиарда рублей. Перспективы предприятия губернатор Николай Любимов обсудил с делегацией из Кореи, которую возглавил президент группы компаний «Доширак» Хван Чжэ Хо,
ООО «Доширак Рязань» работает с 2008 года. Оно выпускает лапшу, картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Сейчас на предприятии работают более 300 рязанцев.
Модернизация, в частности, предполагает запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого приготовления, строительство склада готовой продукции, обустройство нового ограждения и контрольно-пропускного пункта. По словам губернатора, это создаст сотню дополнительных рабочих мест.
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На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.