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18:01, 21 февраля 2020 357
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Любимов поздравил рязанских военных

Любимов поздравил рязанских военных

В пятницу, 21 февраля, в областной филармонии организовали концерт ко Дню защитника Отечества. Его посетили глава региона Николай Любимов, зампред регионального правительства Анна Рослякова, депутаты и чиновники, курсанты, офицеры, пенсионеры, ветераны, школьники и студенты.

Губернатор поздравил мужчин с праздником и отметил подвиги воинов-рязанцев.

«Сегодня праздник настоящих патриотов, героев своей страны, а также мужественных и сильных волей и духом людей, готовых защищать свою Родину от любых угроз, отстаивать свободу и независимость государства. В нашей области размещены крупные военные соединения, готовые в любой момент прийти на помощь», — сказал Любимов и после вручил юбилейные медали рязанским ветеранам.

На концерте выступил Нурислан Ибрагимов и оркестр десантного училища. Они исполнили фронтовые и современные песни.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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