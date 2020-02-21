Любимов поздравил рязанских военных

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В пятницу, 21 февраля, в областной филармонии организовали концерт ко Дню защитника Отечества. Его посетили глава региона Николай Любимов, зампред регионального правительства Анна Рослякова, депутаты и чиновники, курсанты, офицеры, пенсионеры, ветераны, школьники и студенты.
Губернатор поздравил мужчин с праздником и отметил подвиги воинов-рязанцев.
«Сегодня праздник настоящих патриотов, героев своей страны, а также мужественных и сильных волей и духом людей, готовых защищать свою Родину от любых угроз, отстаивать свободу и независимость государства. В нашей области размещены крупные военные соединения, готовые в любой момент прийти на помощь», — сказал Любимов и после вручил юбилейные медали рязанским ветеранам.
На концерте выступил Нурислан Ибрагимов и оркестр десантного училища. Они исполнили фронтовые и современные песни.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.