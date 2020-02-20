В Спас-Клепиках в феврале распустились подснежники

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Издательство «Пресса»
В Спас-Клепиках из-за аномального тепла в феврале распустились подснежники. Об этом в четверг, 20 февраля, сообщает издательство «
Днем воздух прогрелся до +7 градусов. В других районах Рязанской области температура поднялась даже до +8 градусов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСнижение объема артезианской воды вызвало «рыбный» запах — рязанская прокуратура
|
cледующая новость →В Спасском районе закрыли мост через Оку
Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.