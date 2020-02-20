В Рязани уволилась начальник спортуправления

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Начальник рязанского управления по физкультуре и массовому спорту Марина Кащеева покинула пост, об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что Кащеева уволилась по собственному желанию. Исполняющим обязанности назначен заместитель руководителя управления Кирилл Сосунов.
Кащеева возглавляла управление с 2014 года.
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