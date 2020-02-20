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В Рязани намерены отменить семь троллейбусных маршрутов. Об этом сообщил начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно.
По его словам, из 15-ти действующих троллейбусных маршрутов, семь являются убыточными. Суммарный «минус» по ним составляет 1,5 миллиона рублей в месяц.
«Это маршруты-призраки, на которых работают по одной, две или три единицы техники», — отметил Михно, но не уточнил, о каких именно маршрутах идет речь.
На данных маршрутах работают 17 единиц техники, и управление рассматривает возможность их перераспределения на другие направления.
По словам Михно, готовится проект по оптимизации данных семи троллейбусных маршрутов, который будет реализовываться поэтапно до июля 2020 года.
«Перед отменой троллейбусов на тех или иных маршрутах, планируется проработать там автобусный маршрут», — заключил Михно.
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