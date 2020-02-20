В Рязани до конца февраля вернут один из автобусных маршрутов

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Фото: © RZN.info / Антон Насонов
В Рязани до конца февраля вернут маршрут №30М3 «Березовая улица — Недостоево». Об этом в четверг, 20 февраля, рассказал начальник управления транспорта Андрей Михно на комитете гордумы.
Депутаты отметили, что маршрут №30М3
«Мы провели расширенное совещание с перевозчиками, убедили их, что необходимо выполнять социальную функцию. Было размещено повторное уведомление о приеме заявок и на сегодняшний день поступили две заявки», — сообщил начальник управления транспорта. Он добавил, что перевозчик, который первый подал заявку, обещает приступить к работе с 25 февраля.
Напомним, также в Рязани
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