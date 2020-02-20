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16:43, 20 февраля 2020 342
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В Рязани до конца февраля вернут один из автобусных маршрутов

В Рязани до конца февраля вернут один из автобусных маршрутов

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани до конца февраля вернут маршрут №30М3 «Березовая улица — Недостоево». Об этом в четверг, 20 февраля, рассказал начальник управления транспорта Андрей Михно на комитете гордумы.

Депутаты отметили, что маршрут №30М3 обещали вернуть еще в январе. Михно пояснил, что в начале февраля на сайте мэрии разместили информацию о приеме заявок на выдачу временного свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту № 30 М³, но ни одной заявки не поступило.

«Мы провели расширенное совещание с перевозчиками, убедили их, что необходимо выполнять социальную функцию. Было размещено повторное уведомление о приеме заявок и на сегодняшний день поступили две заявки», — сообщил начальник управления транспорта. Он добавил, что перевозчик, который первый подал заявку, обещает приступить к работе с 25 февраля.

Напомним, также в Рязани продлили маршрут автобуса №17.


© RZN.info

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