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17:06, 20 февраля 2020 380
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В Рязань поступили 72 «новых» московских троллейбуса 1

В Рязань поступили 72 «новых» московских троллейбуса

Фото: Администрация Рязани

В Рязань поступили 72 «новых» московских троллейбуса. Об этом рассказал начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно.

По состоянию на четверг, 20 февраля, в Рязань поступили 72 машины, но ни одна из них еще не вышла на линию. По словам Михно, это связано с тем, что троллейбусы не поставлены на баланс УРТ.

«Акты приема-передачи подписаны, но нет документов, которые бы нам позволили поставить их на баланс города, а дальше передать УРТ», — пояснил он.

Михно добавил, что управление работает над этим вопросом.

«При этом мы не ждем, пока прибудут все необходимые документы, уже проводится капитальный ремонт: все троллейбусы перекрашиваются, меняется проводка», — отметил начальник управления транспорта.

Из 72 троллейбусов 36 — низкопольные. Михно подчеркнул, что эти машины «комфортнее и безопаснее рязанских».

Всего из столицы поступят 78 машин.


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