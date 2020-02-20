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Прокуратура Рязанской области провела проверку и выяснила, что «Водоканал» нарушил санитарные нормы и допустил к подаче питьевую воду, не соответствующую нормам. В частности, речь идет о посторонних запахах.
Как объяснили в ведомстве, интенсивность «рыбного» запаха составила три балла. При этом допустимая норма — не более двух баллов.
«По другим исследуемым показателям качество питьевой воды соответствовало гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении.
При этом причинами возникновения неприятного запаха стали «недостаточно эффективная работа системы очистки воды» на Окской станции и снижение объема подаваемой артезианской воды.
По результатам проверки директору «Водоканала» внесли представление об устранении нарушений, в отношении него составили протокол по статье 6.5 КоАП.
Напомним, ранее РЗН. инфо писало о том, что в январе рязанский «Водоканал»
Позже мэр Елена Сорокина сообщила, что предприятие
Кроме того, «Водоканал»
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