Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:30, 20 февраля 2020 575
 0    0

Снижение объема артезианской воды вызвало «рыбный» запах — рязанская прокуратура 2

Снижение объема артезианской воды вызвало «рыбный» запах — рязанская прокуратура

Прокуратура Рязанской области провела проверку и выяснила, что «Водоканал» нарушил санитарные нормы и допустил к подаче питьевую воду, не соответствующую нормам. В частности, речь идет о посторонних запахах.

Как объяснили в ведомстве, интенсивность «рыбного» запаха составила три балла. При этом допустимая норма — не более двух баллов.

«По другим исследуемым показателям качество питьевой воды соответствовало гигиеническим требованиям», — говорится в сообщении.

При этом причинами возникновения неприятного запаха стали «недостаточно эффективная работа системы очистки воды» на Окской станции и снижение объема подаваемой артезианской воды.

По результатам проверки директору «Водоканала» внесли представление об устранении нарушений, в отношении него составили протокол по статье 6.5 КоАП.

Напомним, ранее РЗН. инфо писало о том, что в январе рязанский «Водоканал» вдвое уменьшил закупку артезианской воды. Эту информацию подтвердили в ООО «Чистые воды», которая делала поставки на предприятие по контракту с 2018 года.

Позже мэр Елена Сорокина сообщила, что предприятие сменило поставщика воды из Оки и увеличил долю артезианской воды до 50%.

Кроме того, «Водоканал» выделил 200 тысяч на обследование Окской очистной станции водолазами.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Новость в сюжете:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Škoda

Группа компаний «Автоимпорт» открыла в Туле новый дилерский центр Škoda

На презентацию долгожданного кроссовера Škoda Karoq пришли около двух тысяч человек.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:50, 7 февраля 2020 1 903
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии изолированных китайских студентов РГУ
9:20, 8 февраля 2020 1 321
В Рязанской области объявили «желтый» уровень опасности
16:22, 7 февраля 2020 1 685
В Рязани двух студентов из Китая отправили на карантин 1
10:24, 7 февраля 2020 1 594
Россиян планируют проверять на наличие иммунитета к коронавирусу
23:12, 6 февраля 2020 920
Антимонопольщики проконтролируют рост цен на маски в рязанских аптеках
Все новости
Голосования

Нужно ли строить школу в Лесопарке?

Окончание опроса: 26.02.2020
Архив голосований
Форум