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10:37, 20 февраля 2020 508
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Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в пятницу и длинные февральские выходные

Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в пятницу и длинные февральские выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области в пятницу и выходные, 21-24 февраля. По данным синоптиков, температура в регионе будет выше климатической нормы.

В пятницу, 21 февраля, ожидается до +4 градусов, в субботу до +2 градусов. В воскресенье и понедельник до +1 градуса.

По ночам от -3 до -1 градуса.

Согласно прогнозу, в воскресенье возможны снег с дождем.


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