Синоптики рассказали, какая погода ждет рязанцев в пятницу и длинные февральские выходные

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
В пятницу, 21 февраля, ожидается до +4 градусов, в субботу до +2 градусов. В воскресенье и понедельник до +1 градуса.
По ночам от -3 до -1 градуса.
Согласно прогнозу, в воскресенье возможны снег с дождем.
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С 20 февраля по 10 марта «Оптике-сервис» пройдет праздничная акция.