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15:54, 20 февраля 2020 370
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Любимов вручил рязанским курсантам именные стипендии

Любимов вручил рязанским курсантам именные стипендии

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Губернатор Николай Любимов вручил курсантам именные стипендии. Церемония прошла в пятницу, 20 февраля, в региональном правительстве. Стипендии получили 14 отличников учебы и боевой подготовки из АПУ ФСИН России, РГВВДКУ имени Маргелова и Рязанского филиала Московского университета МВД имени Кикотя.

«Сегодня лучшие из вас традиционно собрались в этом зале. Вскоре ваши знания понадобятся для исполнения профессиональных обязанностей. Никогда не забывайте о силах, вложенных в вас. Уверен, что вы будете также отлично учиться, сохраните активную гражданскую позицию и не остановитесь на достигнутом», — отметил губернатор.

В заключении он поздравил курсантов с наступающим Днем защитника Отечества и пожелал здоровья, отличной учебы и новых побед.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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