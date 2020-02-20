Из горящего дома в Старожиловском районе эвакуировали восемь человек

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Вечером в среду, 19 февраля, в поселке Совхоза имени Ленина Старожиловского района произошел пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании в двухэтажном жилом доме поступил в 20:29, на вызов выехали два расчета.
Огонь повредил комнату. Из горящего здания спасли человека и эвакуировали восьмерых.
Причину возгорания устанавливают.
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Мы узнали, собирается ли университет создавать факультеты для бывших студентов и преподавателей рязанского филиала МГИК.