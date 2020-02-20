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9:27, 20 февраля 2020 60
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Из горящего дома в Старожиловском районе эвакуировали восемь человек

Из горящего дома в Старожиловском районе эвакуировали восемь человек

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Вечером в среду, 19 февраля, в поселке Совхоза имени Ленина Старожиловского района произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал о возгорании в двухэтажном жилом доме поступил в 20:29, на вызов выехали два расчета.

Огонь повредил комнату. Из горящего здания спасли человека и эвакуировали восьмерых.

Причину возгорания устанавливают.


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