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18:53, 20 февраля 2020 182
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Долги по зарплате бывшим сотрудникам рязанской «Автоколонны №1310» выплатят не раньше мая

Долги по зарплате бывшим сотрудникам рязанской «Автоколонны №1310» выплатят не раньше мая

Долги по зарплате бывшим сотрудникам рязанской «Автоколонны №1310» выплатят не раньше мая.

Начальник управления транспорта администрации города Андрей Михно рассказал, что остались еще сотрудники, выплата зарплаты которым будет возможна только после реализации имущества предприятия. Планируется, что УРТ выкупит подвижной состав автоколонны.

«Это произойдет не раньше мая. Время говорю с запасом», — отметил Михно.

Он добавил, что денег от реализации имущества предприятия «точно хватит» на выплату зарплаты.

Напомним, в октябре 2019 года «Автоколонна №1310» обанкротилась.


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