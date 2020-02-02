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14:12, 2 февраля 2020 364
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Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие

Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие

Фото: Pixabay.com

Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие. Результаты компьютерной томографии опубликовали в журнале Radiology.

На снимках — легкие 33-летней женщины из китайского Ланьчжоу. Ее госпитализировали с температурой 39 градусов.

На первом снимке — помутнения, создающие «эффект матового стекла». На втором (его сделали через три дня) видно, как расширась пораженная область.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в КНР заразились 14 380 человек, умерли 304 больных. Из больниц выписали 328 человек.

В других странах зафиксировали около сотни заболевших коронавирусом.

В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая.


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