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Фото: Pixabay.com
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие. Результаты компьютерной томографии опубликовали в журнале
На снимках — легкие 33-летней женщины из китайского Ланьчжоу. Ее госпитализировали с температурой 39 градусов.
На первом снимке — помутнения, создающие «эффект матового стекла». На втором (его сделали через три дня) видно, как расширась пораженная область.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в КНР заразились 14 380 человек, умерли 304 больных. Из больниц выписали 328 человек.
В других странах зафиксировали около сотни заболевших коронавирусом.
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