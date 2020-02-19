В Рязани в «красивую» февральскую дату поженятся 24 пары

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 20 февраля, в Рязани поженятся 24 пары. Об этом РЗН. инфо рассказала первый заместитель начальника главного регионального управления ЗАГС Ольга Васильева. Она отметила, что не смотря на то, что, как правило, регистрация браков в выходные дни более востребована, «красивые» свадебные даты, вроде «20.02.2020», выпадающие на будний день, вызывают ажиотаж.
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Напомним, новый ЗАГС на Московском шоссе
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