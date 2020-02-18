RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Во вторник, 18 февраля, в рязанской ОКБ отработали действия при массовом поступлении пациентов. Об этом рассказал главврач больницы Дмитрий Хубезов на своей
«При крупных ДТП, катастрофах и других происшествиях в больницу массово поступают пациенты. Для того, чтобы каждый специалист четко осознавал собственную роль в команде в этой ситуации, мы провели отработку действий», — говорится в сообщении.
По словам Хубезова, в подобных случаях важно провести правильную сортировку пациентов: кого направить в реанимацию, кого в операционную, а кому продолжить диагностику.
⠀ «В дальнейшем на базе РязГМУ и ОКБ планируется обучать подобным действиям врачей из других регионов. Визит коллег из Тулы уже запланирован», — заявил главврач.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНазваны кандидаты, которые поедут на Олимпиаду в Токио от Рязанской области
|
cледующая новость →Калужанина осудят за продажу детской порнографии в интернете
Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.