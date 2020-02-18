В Испании погиб рязанский бизнесмен

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Фото: Pixabay.com
В Испании погибли двое владельцев сети аптек «Фарма», один из которых рязанец Виктор Миронов. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, 62-летние мужчины отравились угарным газом из-за неисправной газовой горелки для обогрева помещения. Следов незаконного проникновения и насильственной смерти полицейские не обнаружили.
Также информацию о смерти Виктора Миронова подтвердил один из представителей аптечной сети «Фарма».
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