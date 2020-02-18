Рязанский педколледж переедет в другое здание

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Рязанский педколледж переедет в здание кооперативного техникума. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина на заседании регионального правительства, пишут «
Освобождающееся здание педколледжа на улице Горького, 49 теперь будет использоваться для школы № 1 имени Екимецкой. Благодаря расширению учащиеся смогут заниматься в одну смену.
Кроме того, планируется провести благоустройство территории бывшего здания кооперативного техникума, прекратившего свою деятельность в 2019 году из-за лишения аккредитации. Его здание
Фото с сайта «Рязанские ведомости»
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