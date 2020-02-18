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17:05, 18 февраля 2020 366
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Рязанский педколледж переедет в другое здание

Рязанский педколледж переедет в другое здание

Рязанский педколледж переедет в здание кооперативного техникума. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина на заседании регионального правительства, пишут «Рязанские ведомости».

Освобождающееся здание педколледжа на улице Горького, 49 теперь будет использоваться для школы № 1 имени Екимецкой. Благодаря расширению учащиеся смогут заниматься в одну смену.

Кроме того, планируется провести благоустройство территории бывшего здания кооперативного техникума, прекратившего свою деятельность в 2019 году из-за лишения аккредитации. Его здание купило правительство области.

Фото с сайта «Рязанские ведомости»


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