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Рязанское правительство планирует выкупить здание бывшего кооперативного техникума для расширения площади школы №1. Об этом рассказала министр образования и молодежной политики региона Ольга Щетинкина на брифинге для журналистов, в четверг, 4 июля.
«Сейчас есть определенные организационные сложности по собственности. После этого в правительстве будет приниматься решение, какой из колледжей будет переезжать. К сожалению, вопрос решается не так быстро, как нам хотелось бы. Но вопрос о дополнительных площадях для школы №1 будет решен», — сказала Щетинкина.
Напомним, в прошлом году в Рязани
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