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12:47, 18 февраля 2020 178
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Минздрав объяснил, почему новые ФАПы в Рязанской области не принимают пациентов

Минздрав объяснил, почему новые ФАПы в Рязанской области не принимают пациентов

Региональный минздрав объяснил, почему новые ФАПы в Рязанской области не начали принимать пациентов.

Ранее активисты ОНФ выяснили, что построенные в 2019 году 14 ФАПов и одна амбулатория так и не заработали.

В ведомстве заявили, что процедура сдачи объектов в эксплуатацию — не бюрократическая проволочка, а законодательно регламентированный процесс.

«Акты ввода в эксплуатацию оформлены в декабре 2019 года, далее проводится процедура государственной регистрации права, готовится лицензия на осуществление медицинской деятельности», — говорится в сообщении.

В минздраве отметили, что все эти этапы имеют определенные временные рамки, которые должны быть соблюдены.

Ожидается, что открытие всех 15 объектов состоится в марте.

«В настоящее время сельское население получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме в тех же помещениях, что и ранее», — заключили в ведомстве.


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