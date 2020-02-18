Минздрав объяснил, почему новые ФАПы в Рязанской области не принимают пациентов

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Региональный
Ранее активисты ОНФ выяснили, что построенные в 2019 году 14 ФАПов и одна амбулатория
В ведомстве заявили, что процедура сдачи объектов в эксплуатацию — не бюрократическая проволочка, а законодательно регламентированный процесс.
«Акты ввода в эксплуатацию оформлены в декабре 2019 года, далее проводится процедура государственной регистрации права, готовится лицензия на осуществление медицинской деятельности», — говорится в сообщении.
В минздраве отметили, что все эти этапы имеют определенные временные рамки, которые должны быть соблюдены.
Ожидается, что открытие всех 15 объектов состоится в марте.
«В настоящее время сельское население получает всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме в тех же помещениях, что и ранее», — заключили в ведомстве.
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