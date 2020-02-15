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16:08, 15 февраля 2020 357
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Вжух и… в Песочне сфотографировали «грустную лису», сидящую у припаркованных автомобилей

Вжух и… в Песочне сфотографировали «грустную лису», сидящую у припаркованных автомобилей

На улице Новоселов сфотографировали «грустную лису», сидящую у припаркованных автомобилей. Фото опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Как отметили комментаторы, «лиса очень грустная», другие захотели «забрать животное домой», некоторые подумали, что «она забрела в чужой город и ищет дорогу домой».

Журналисты предположили, что «лиса задумалась о том, что на 14 февраля ей никто не подарил валентинку».

Напомним, ранее лиса уже появлялась в Песоне. Тогда пользователи сети высказали опасение, что животное может быть бешеной.

Фото Игоря Поличевского


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