Вжух и… в Песочне сфотографировали «грустную лису», сидящую у припаркованных автомобилей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
На улице Новоселов сфотографировали «грустную лису», сидящую у припаркованных автомобилей. Фото опубликовали в группе «
Как отметили комментаторы, «лиса очень грустная», другие захотели «забрать животное домой», некоторые подумали, что «она забрела в чужой город и ищет дорогу домой».
Журналисты предположили, что «лиса задумалась о том, что на 14 февраля ей никто не подарил валентинку».
Напомним, ранее лиса уже
Фото
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНиколай Любимов опубликовал видео со старта «Национального триатлона»
|
cледующая новость →Туман и гололедица. Прогноз погоды в Рязанской области на воскресенье
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.