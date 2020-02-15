В Рязани открыли центр по контрпропаганде

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В пятницу, 14 февраля, в Рязани открыли Аналитический центр по исследованию технологий информационной войны и контрпропаганды. Он появился в РГУ имени Есенина,
Отмечается, что главное направление работы центра — «противодействие фальсификации истории Великой Отечественной войны и деструктивному информационно-психологическому воздействию на массовое сознание».
Центр будет исследовать стратегии информационных войн, разрабатывать программы дополнительного образования и повышения квалификации по проблемам информационного противоборства, а также проводить мероприятия для повышения грамотности населения.
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