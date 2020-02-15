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В Рязани ищут очевидцев двух осенних ДТП. Об этом
Первое произошло 11 сентября примерно в 14:00 на улице Дачной. У дома №16 столкнулись Daewoo и Ford .
Вторая авария случилась 9 октября в 10:30 у дома № 25 на Московском шоссе. Lada сбила велосипедиста.
Очевидцев просят позвонить по телефонам: (4912) 29-95-86, 29-74-54. Также можно обратиться по адресу: Рязань, улица Лесная, дом №28.
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