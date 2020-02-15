В полиции рассказали подробности аварии с пешеходом на площади Победы

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В пресс-службе рязанского УМВД рассказали подробности аварии с пешеходом на площади Победы. ДТП произошло в пятницу, 14 февраля, в 22:05.
Женщина 1983 года рождения на Kia Rio ехала по Первомайскому проспекту в сторону площади Победы. У дома №66 она
Пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Напомним, утром в пятницу, 14 февраля, на улице Дзержинского
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