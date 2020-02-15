Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:15, 15 февраля 2020 357
 0    0

Рязанцы возложили цветы в день 31-й годовщины вывода войск из Афганистана

Рязанцы возложили цветы в день 31-й годовщины вывода войск из Афганистана

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В субботу, 15 февраля, в Рязани почтили память погибших в Афганской войне. Митинг приурочили к 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Он начался с литургии и минуты молчания.

На площадь Маргелова пришли глава региона Николай Любимов, депутат Госдумы Александр Шерин, мэр Рязани Елена Сорокина, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, депутаты областной и городской дум и главы региональных ведомств. Кроме них, на мероприятии присутствовали ветераны — члены Всероссийской общественной организации «Боевое братство», родственники солдат и их сослуживцы, а также юнармейцы и школьники. Они возложили цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах.

«15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Для нас всех — это очень важный день. Через Афганскую войну прошли сотни тысяч солдат и офицеров, боевые действия продолжались почти 10 лет, оборвав многие жизни. Мы всегда будем помнить их подвиг», — сказал губернатор.

Завершился митинг традиционным оружейным залпом и торжественным маршем курсантов и кадетов десантного училища под «Прощание Славянки».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Все новости
Новости
Архив
1 день назад
Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

Доступная среда не для всех, или Как надземные переходы в Рязани становятся настоящим испытанием

Маломобильные горожане должны пройти настоящий квест, если захотят попасть с одной стороны Московского шоссе на другую.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:51, 6 февраля 2020 2 701
Рязанцев вновь попросили помочь трехлетнему Алеше Кузнецову, который борется с раком 1
19:22, 1 февраля 2020 3 373
Изменился режим работы рязанских МФЦ
14:12, 2 февраля 2020 4 335
Китайские медики показали, как выглядят зараженные коронавирусом легкие 1
12:00, 2 февраля 2020 2 082
В Тюмени рассказали о состоянии зараженной коронавирусом студентки
13:52, 3 февраля 2020 1 120
В Роспотребнадзоре опровергли информацию о первом случае коронавируса в Рязанской области
Все новости
Голосования

Вы занимаетесь спортом?

Окончание опроса: 28.02.2020
Архив голосований
Форум