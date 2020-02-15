Рязанцы возложили цветы в день 31-й годовщины вывода войск из Афганистана

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В субботу, 15 февраля, в Рязани почтили память погибших в Афганской войне. Митинг приурочили к 31-й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана. Он начался с литургии и минуты молчания.
На площадь Маргелова пришли глава региона Николай Любимов, депутат Госдумы Александр Шерин, мэр Рязани Елена Сорокина, председатель регионального парламента Аркадий Фомин, депутаты областной и городской дум и главы региональных ведомств. Кроме них, на мероприятии присутствовали ветераны — члены Всероссийской общественной организации «Боевое братство», родственники солдат и их сослуживцы, а также юнармейцы и школьники. Они возложили цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах.
«15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Для нас всех — это очень важный день. Через Афганскую войну прошли сотни тысяч солдат и офицеров, боевые действия продолжались почти 10 лет, оборвав многие жизни. Мы всегда будем помнить их подвиг», — сказал губернатор.
Завершился митинг традиционным оружейным залпом и торжественным маршем курсантов и кадетов десантного училища под «Прощание Славянки».
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