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12:00, 15 февраля 2020 114
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Пьяный рязанец «помял» чужую машину и спрятался от полиции под днищем другой

Пьяный рязанец «помял» чужую машину и спрятался от полиции под днищем другой

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Пьяный житель Спас-Клепиков «помял» чужую машину и спрятался от полиции под днищем другой. Об этом сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Мужчина пил алкоголь в одном из развлекательных заведений. Когда закончились деньги, он вышел на улицу и ударил по припаркованной машине. На ее двери осталась вмятина.

Хозяева автомобиля вышли на звук сигнализации и вызвали полицию.

Оперативники заметили злоумышленника на одной из близлежащих улиц. Он спрятался под днищем машины, создавая вид, что ремонтирует ее.

«Поначалу эта ситуация не вызвала подозрений, но через пару минут полицейских смутил поздний час ремонта и отсутствие достаточного освещения», — рассказали в пресс-службе.

Мужчину задержали. В полиции уточнили, что ранее 31-летний клепиковец совершал хулиганские действия в состоянии алкогольного опьянения.

На злоумышленника завели дело по части 2 статьи 167 УК («Умышленное повреждение имущества»). Ему грозит до пяти лет тюрьмы.


© RZN.info

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