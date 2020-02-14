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17:25, 14 февраля 2020 248
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В Рязани из-за дорожного конфликта водитель попал в больницу

В Рязани из-за дорожного конфликта водитель попал в больницу

В Рязани из-за дорожного конфликта на улице Спортивной водитель попал в больницу. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления УМВД.

Сообщение в полицию поступило примерно в 14:32. По предварительной информации, рязанцу на Hyundai показалось, что 47-летний водитель Renault нарушил ПДД, в частности, не воспользовался поворотником, он жестом попросил мужчину остановиться.

Между ними завязался конфликт, в результате которого водитель Hyundai ударил другого кулаком по лицу. Мужчина упал, рязанец на Hyundai скрылся. На место происшествия прибыла скорая помощь и полиция. Пострадавшего доставили в больницу.

В пресс-службе добавили, что участники происшествия установлены, водитель Hyundai опрашивается. По данному факту проводится проверка.


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