Ударивший рязанца молотком директор УК возместил ущерб и извинился

Директор УК, который в октябре 2019 года ударил молотком рязанца, до сих пор находится в СИЗО. Пострадавший в инциденте мужчина пошел на поправку, его выписали из больницы, сообщила РЗН. инфо его жена Ольга.

По словам девушки, директор и его семья принесли извинения Ольге и ее мужу, а также выплатили материальную помощь. Рязанка призналась, что для них было главным, чтобы директор признал свою ошибку.

«Никто не имеет право нападать на человека, тем более причинять ему физическую боль. Сначала он говорил, что не собирается извиняться за содеянное. Скорее всего, думал, что конфликт удастся замять. Но после задержания все же раскаялся. Затем с нами связалась его семья и предложила материальную помощь. Не буду называть сумму, но ее хватило на покрытие расходов на лечение моего мужа», — рассказала собеседница.

По словам Ольги, ее мужу не потребовалась операция, врачи сообщили, что мужчине повезло и спустя два месяца выписали.

«Медики сказали, что здоровью мужа ничего не угрожает. Но рекомендовали ограничить нагрузки. Иногда у него начинаются сильные головные боли и приходится принимать обезболивающие. Но это неудивительно, после такой-то травмы», — поделилась девушка.

Рязанка не собирается забирать свое заявление и считает, что решение должно остаться за судом.

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