В Рязани директор управляющей компании разбил голову молотком владельцу квартиры

В воскресенье, 6 октября, в Рязани директор управляющей компании ООО «УК Мервинский» три раза ударил владельца квартиры молотком по голове. Об этом пишет издание Progorod62.ru со ссылкой на жену пострадавшего.

По словам девушки, семья купила квартиру на улице Птицеводов. Там сейчас идет ремонт. Конфликт начался с протекшей в ванной крыши. Из-за этого решили вызвать аварийную службу.

Рязанка уточнила, что мастер приехал через несколько часов вместе с директором управляющей компании.

«Он был в плохом настроении и все осмотрев, заявил, что никакой проблемы нет», — говорится в сообщении.

После этого начался конфликт. «Муж был одет в рабочую форму. Может это и не понравилось этому директору, что какой-то рабочий указывает ему на ошибки. Так как муж стоял полубоком к этому человеку, тот воспользовался ситуацией, схватил молоток и нанес ему три удара по голове. Четвертый удар пришелся в плечо», — отметила девушка.

Отмечается, что на лестничной площадке есть видеокамера. На записи видно, что директор выходит с молотком из квартиры и вытаскивает за собой мужчину, затем кладет его на пол и не дает ему вырваться. Инженер все это время просто наблюдал за происходящим.

«Они даже не вызвали скорую помощь, просто спокойно ушли. Мужа моего увезли в ОКБ, там диагностировали перелом черепа со смещением, ушиб головного мозга и ушиб плеча», — рассказала девушка.

По данным источника, на следующий день директора УК задержали. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Фото издания Progorod62.ru