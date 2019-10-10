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10:33, 10 октября 2019 167
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В Рязани арестовали директора управляющей компании, разбившего молотком голову мужчине

В Рязани арестовали директора управляющей компании, разбившего молотком голову мужчине

В Рязани арестовали директора управляющей компании, разбившего молотком голову мужчине. Об этом сообщил сайт регионального управления МВД.

По версии следствия, в воскресенье, 6 октября, 33-летний рязанец делал ремонт в квартире в новом доме в Московском районе Рязани. Во время дождя квартиру залило. Мужчина вызвал представителей управляющей компании.

В дом приехали люди, один из которых представился директором УК.

Между мужчинами начался конфликт, во время которой последний взял молоток и несколько раз ударил владельца квартиры по голове. После произошедшего злоумышленник скрылся.

Пострадавшего 33-летнего рязанца госпитализировали с травмами.

Полиция задержала 39-летнего рязанца — представителя УК, обслуживающей дом.

Ранее он уже был судим за мошенничество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину арестовали.

Напомним, речь идет об ООО «УК Мервинский».

Фото издания Progorod62.ru


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