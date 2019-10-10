RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани арестовали директора управляющей компании, разбившего молотком голову мужчине. Об этом сообщил
По версии следствия, в воскресенье, 6 октября, 33-летний рязанец делал ремонт в квартире в новом доме в Московском районе Рязани. Во время дождя квартиру залило. Мужчина вызвал представителей управляющей компании.
В дом приехали люди, один из которых представился директором УК.
Между мужчинами начался конфликт, во время которой последний взял молоток и несколько раз ударил владельца квартиры по голове. После произошедшего злоумышленник скрылся.
Пострадавшего 33-летнего рязанца госпитализировали с травмами.
Полиция задержала 39-летнего рязанца — представителя УК, обслуживающей дом.
Ранее он уже был судим за мошенничество. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Мужчину арестовали.
Напомним,
Фото издания Progorod62.ru
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ РГУ имени Есенина назвали дату и место прощания с преподавателем Видовой
|
cледующая новость →Елена Сорокина выйдет на субботник
В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.