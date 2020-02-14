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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Участок земли в Парке морской славы, где хотели построить храм, отнесут к рекреационной зоне. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе администрации города.
В июле 2017 года Рязанская епархия получила от мэрии разрешение на строительство храма в честь равноапостольного князя Владимира на земельном участке площадью 1233 кв метра, расположенном на территории парка. Срок действия разрешения на строительство объекта истек в октябре 2018 года.
В декабре 2018 года местная митрополия запросила продлить разрешение, но получила
Префектура Московского района обследовала территорию и установила, что котлован частично засыпан грунтом, и строительство не ведется.
«По информации управления градостроительства и архитектуры, в целях увеличения объектов озеленения будут проведены работы по внесению изменений в документы территориального планирования для отнесения рассматриваемой территории к зоне рекреационного назначения», — говорится в сообщении.
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