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Шесть рязанских моделей полетят на Неделю моды в Милан. Об этом сообщило модельное агентство «
В Италию отправятся Александра Смоликова, Анна Симонова, Снежана Шепталина, Татьяна Трынкина, Дина Егорова, Мария Давыдова. Девушки — победительницы и призеры конкурсов «Российская красавица», «Топ модель России» и «Мисс СНГ».
В агентстве отметили, что их модели — первые рязанки, которые получили приглашение на Неделю моды.
Фото модельного агентства «
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