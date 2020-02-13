Прокуратура намерена наказать организацию, не доставившую оборудование в сараевский ФАП

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Прокуратура намерена наказать ООО «Лео», которая не доставила медицинское оборудование в ФАП села Алешино Сараевского района. Об этом сообщил
Известно, что по госконтракту организация должна была ввести оборудование в эксплуатацию до 22 ноября 2019 года. Однако на момент проверки 20 декабря 2019 года прибор еще не был доставлен.
В адрес ООО «Лео» внесли представление.
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